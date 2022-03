Des manifestants sri-lankais demandent au président de démissionner en raison de la crise économique

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées mardi devant le bureau du président à Colombo, dirigées par des partisans du parti d'opposition, la United People's Force.

Le chef de l'opposition Sajith Premadasa s'est adressé à la manifestation, déclarant qu'elle marquait le début d'une campagne pour renverser le gouvernement.



« Vous souffrez maintenant depuis deux ans. Pouvez-vous souffrir davantage ? a-t-il dit à la grande foule portant des pancartes et des banderoles anti-gouvernementales.

Premadasa a qualifié le gouvernement en place de « pervers » et l'a blâmé pour bon nombre des problèmes économiques du pays .



Les manifestants ont accusé le gouvernement de mal gérer l'économie et de créer une crise des changes qui a entraîné des pénuries de produits essentiels comme le carburant, le gaz de cuisine, le lait en poudre et les médicaments.

Le Sri Lanka a du mal à payer ses importations car ses réserves de change sont au plus bas.



Les pénuries de carburant ont freiné les transports à l'intérieur du pays, y compris les fournitures essentielles, et ont entraîné des coupures de courant quotidiennes de plusieurs heures.



Face à la crise budgétaire, la banque centrale du Sri Lanka a laissé flotter la monnaie nationale la semaine dernière, entraînant sa dévaluation de 36% et une nouvelle forte hausse des prix.



Les autorités ont étendu les importations interdites à certains fruits et produits laitiers, parallèlement à l'interdiction actuelle d'importer des voitures, des carreaux de sol et d'autres produits, afin d'endiguer la sortie de devises étrangères.

La crise budgétaire du Sri Lanka est en partie due à l'encours de la dette extérieure d'environ 7 milliards de dollars.