Des propos « off » de Florian Thauvin provoquent la colère de supporters de l'OM

Une polémique a éclaté, ce vendredi soir, après des propos tenus par Florian Thauvin que le joueur pensait prononcer hors antenne, au terme de l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC. Interrogé sur les raisons de son départ de Marseille, où il était en fin de contrat, pour le Mexique, le milieu offensif a été amené à s'exprimer sur le contexte marseillais, alors qu'il pensait les micros coupés.



« C'est vrai que quand j'ai eu la proposition de prolongation de l'OM, ils ont fait un effort de dingue, ils m'ont fait un contrat de fou, Longoria et Sampaoli, ils ont tout fait, explique l'international français. Mais je me suis dit : "Mon fils, il a deux ans, ce n'est pas possible qu'il aille à l'école à Marseille comme ça." Et même moi et ma femme, on n'en pouvait plus. » Ces déclarations ont provoqué la colère des supporters olympiens, qui ont critiqué dans la foulée Thauvin sur la toile.



Les propos du joueur étaient une réponse à une question du journaliste de RMC Jean-Louis Tourre : « En vrai, tu ne t'imaginais pas l'élever à Marseille ? Au milieu des dingos et tout non ? » Le journaliste a ensuite rappelé, sur les réseaux sociaux, que cette discussion n'avait pas vocation à être diffusée et a regretté l'emploi du terme « dingos ».



De son côté, le joueur des Tigres a tenu à réagir et a diffusé une vidéo sur son compte Twitter. « Déçu » et « dégoûté » devant la diffusion de cette « conversation privée », le champion du monde affirme avoir « démontré » et « prouvé par le passé » son « attachement à Marseille ». « Je n'oublierai jamais l'OM, j'en serai toujours fier, et je porterai toujours haut et fort les couleurs du club. Allez l'OM et vive Marseille », conclut Thauvin.