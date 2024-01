Des suspects arrêtés trois ans exactement après l'assaut du Capitole

Trois ans jour pour jour après l'assaut du Capitole des Etats-Unis, la police fédérale américaine a annoncé samedi l'arrestation de trois personnes activement recherchées pour leur participation à cet événement qui a profondément marqué le pays.



Jonathan Pollock, Olivia Pollock et Joseph Hutchinson ont été interpellés tôt samedi dans un ranch à Groveland, en Floride, a précisé le FBI dans un communiqué. Ils comparaîtront lundi devant un tribunal fédéral de la ville d'Ocala, située au centre de la péninsule.



Les trois suspects sont poursuivis notamment pour agression de fonctionnaires, trouble à l'ordre public dans l'enceinte du Capitole et intrusion violente sans autorisation.

La police offrait une prime de 30.000 dollars pour toute information permettant de localiser Jonathan Pollock, un soudeur âgé de 24 ans "considéré armé et dangereux".



En 35 mois d'une enquête tentaculaire toujours en cours, les autorités américaines ont inculpé plus de 1.200 personnes, dans quasiment les 50 Etats du pays, pour leur participation à l'insurrection du 6 janvier 2021. Plus de la moitié ont été condamnées.



Emeutiers

Ces émeutiers s'opposaient à la certification de la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre 2020.

Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite à cette élection et nie vigoureusement avoir incité ses partisans à attaquer le siège du Congrès.



La question centrale de sa responsabilité dans cet événement historique, de laquelle pourrait découler son éventuelle inéligibilité à la présidentielle de 2024, sera examinée le 8 février par la Cour suprême. Il reste pour l'instant le grand favori des primaires républicaines.



Selon un sondage publié cette semaine, réalisé conjointement par le Washington Post et l'Université du Maryland, 39% d'Américains estiment que l'assaut du Capitole a résulté d'un complot ourdi par le FBI.