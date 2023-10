Désastres climatiques: 43,1 millions de déplacements d'enfants de 2016 à 2021, selon l'Unicef

Inondations, tempêtes, sécheresses et incendies alimentés par le réchauffement climatique ont provoqué 43,1 millions de déplacements d'enfants entre 2016 et 2021, et ce n'est qu'un début, alerte l'Unicef dans un rapport publié jeudi. Des projections partielles montrent ainsi que les inondations uniquement liées au débordement des rivières pourraient provoquer 96 millions de déplacements d'enfants dans les 30 prochaines années, les vents cycloniques 10,3 millions et les submersions marines liées aux tempêtes 7,2 millions.