Détentions de Farba Ngom et Moustapha Diop: Le Cabinet Vey et Associés mandate mission indépendante internationale au Sénégal

Ancien Président du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, barrister en Angleterre et au Pays de Galles et avocat en Norvège, Me Vey renseigne que Mads Andenæs possède une expérience institutionnelle approfondie des procédures spéciales de l’ONU et de la protection internationale des droits fondamentaux.

Selon le document, sa mission vise à documenter la situation individuelle de Farba Ngom et Moustapha Diop, actuellement détenus, ainsi qu’à évaluer le contexte plus large des atteintes aux libertés publiques au Sénégal. “Les conclusions de cette mission feront l’objet d’un rapport d’évaluation indépendant, qui sera transmis aux instances internationales compétentes”, peut-on lire.

D'après le communiqué, cette démarche intervient dans le prolongement des actions menées par le Cabinet Vey & Associés depuis plusieurs mois :

• Les saisines du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats et du Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies (juillet 2025) ;

• Ainsi que les deux courriers adressés le 9 octobre 2025 à la justice sénégalaise par Me Antoine Vey, sollicitant la libération immédiate de M. Farba Ngom et de M. Moustapha Diop, dénonçant à la fois l’absence de preuves étayant les accusations et le caractère arbitraire de leur détention.

“Cette mission s’inscrit dans une démarche de vérité et de transparence. L’indépendance et la rigueur de l’expertise permettront d’éclairer la communauté internationale sur la gravité des atteintes portées aux droits fondamentaux et à l’État de droit au Sénégal”, conclut le communiqué.

Faisant suite aux recours déjà déposés devant les Nations Unies et les juridictions sénégalaises, le Cabinet Vey & Associés a annoncé, dans un communiqué, avoir mandaté le Professeur Mads Andenæs pour mener une mission indépendante à Dakar les 5 et 6 novembre 2025.