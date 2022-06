Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aïdara déférés au parquet ce lundi

Les leaders de coalition Yewwi Askan Wi interpellés, vendredi seront déférés au parquet ce lundi, informe leur avocat Me Khoureyssi Ba.



Il s'agit du mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall arrêté alors qu'il s'apprêtait à se rendre chez Ousmane Sonko, de la députée Mame Diarra Fam et du maire de Guédiawaye Ahmed Aïdara.



Plusieurs autres personnes ont été également arrêtées hier vendredi dont 6 éléments de la sécurité de Ousmane Sonko, Ousmane Ba, juriste et membre du Pastef.