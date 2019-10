Dethié Fall explique les raisons du silence et du mutisme de Idrissa Seck

Le vice-président du parti Rewmi, Dethié Fall, a expliqué samedi à Dakar, lors de l'ouverture d'un séminaire de la jeunesse de la coalition "Idy 2019", les raisons du silence et du mutisme de Idrissa Seck, aphone depuis le lendemain de l'élection présidentielle du 24 février dernier.



"On dit qu'on devrait voir le président Idrissa Seck sur le terrain, mais je rappelle qu'il na' jamais quitté le terrain. En 2015 et 2019, nous avons été très présents. On a fait le tour du Sénégal et on a été dans les coins les plus reculés du pays, pour présenter un programme conforme aux besoins exprimés par les populations" a dit M. Fall.



Le vice-président ajoute : "On a été à une élection présidentielle et nous connaissons les résultats. Mais nous avons opté pour la stabilité du pays, d'avoir un comportement responsable, même si on savait que les Sénégalais avaient largement fait leur choix. Il rappelle qu'il a connu Idrissa Seck lorsqu'il était à l'école polytechnique de Thiès, une manière de faire savoir qu'il connaît bien l'homme.



Poursuivant, Dethié Fall affirme qu'il a encore appris de l'homme au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle du 24 février. "Pendant que tout le monde s'attendait à ce qu'il organise la descente dans les rues de Dakar pour aller récupérer sa victoire, je l'ai vu passer des nuits essuyant de parler avec ses responsables pour les calmer et les raisonner pour la simple raison qu'il n'a pas besoin de marcher sur des cadavres pour accéder au pouvoir", témoigne-t-il.



Interrogé sur le silence et du mutisme de leur leader, M. Fall de répondre que Idrissa Seck sait quand, comment et où parler. "Chaque Sénégalais sait apprécier l'engagement de chaque dirigeant. Il ne s'absente pas il est là. Vous avez eu connaissance du front qui est en cours. Il est en action. Maintenant, l'expression d'une action peut être différente en fonction des personnes".



Annoncé par la presse à cette rencontre, des responsables de Rewmi, dont le chargé de communication Mane Abdou Mané, ont déclaré que jamais Idrissa Seck n'a dit qu'il prendra part à ce séminaire.