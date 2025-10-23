« Dette Cachée » : le député Mamadou Lamine Diallo demande à Macky Sall de publier le décret PDIES

La contre-offensive judiciaire de l'ancien président Macky Sall dans l'affaire de la « dette cachée » provoque des réactions. Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement « Tekki », est monté au créneau pour exhorter l'ex-Chef de l'État à la transparence.



Selon le député, au lieu de réclamer les rapports de la Cour des comptes sur ladite dette, Macky Sall ferait mieux de « mettre à la disposition du peuple, le décret 2017-74 du 12 janvier 2017 lié au Programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires du Sénégal (PDIES) ».



Mamadou Lamine Diallo a estimé que la publication de ce décret permettrait de « comprendre les liens entre les comptes de dépôt "Cap/Gouvernement" et le PDIES, des dettes cachées à l'Assemblée nationale de 167 milliards ». Le président de Tekki pointe du doigt l'origine et la légalité de certaines dépenses non documentés.





