"Dette cachée" : le pool d'avocats de Macky Sall face à la presse ce jeudi à Dakar

Les avocats de l'ancien Président de la République, Macky Sall, ont convoqué la presse pour une conférence ce jeudi dans l'après-midi. Le rendez-vous est fixé pour 16 heures au siège national du parti présidentiel, l'Alliance pour la République (APR), situé dans la commune de Mermoz.
L'événement marquera la première prise de parole publique du pool d'avocats chargé de la défense de l'ancien chef de l'État. Cette équipe juridique, composée d'un mélange d'éminents avocats internationaux et de grands noms du barreau sénégalais, s'adressera aux médias dans le cadre des procédures judiciaires actuellement en cours.
Le communiqué reçu par la rédaction de PressAfrik souligne "l'importance des sujets" qui seront abordés au cours de cette conférence de presse, sans toutefois en dévoiler le détail précis.
L'événement marquera la première prise de parole publique du pool d'avocats chargé de la défense de l'ancien chef de l'État. Cette équipe juridique, composée d'un mélange d'éminents avocats internationaux et de grands noms du barreau sénégalais, s'adressera aux médias dans le cadre des procédures judiciaires actuellement en cours.
Le communiqué reçu par la rédaction de PressAfrik souligne "l'importance des sujets" qui seront abordés au cours de cette conférence de presse, sans toutefois en dévoiler le détail précis.
Autres articles
-
« Dette Cachée » : le député Mamadou Lamine Diallo demande à Macky Sall de publier le décret PDIES
-
"Xibaaru Conseil des ministres" : Suivez le débriefing du mercredi 22 octobre 2025
-
Affaire de la « dette cachée » : Macky Sall lance la contre-offensive avec l’arrivée de son avocat à Dakar
-
Communiqué du conseil des ministres du mercredi 22 octobre
-
Gestion des 8 milliards de Bakel : Guem Sa Bopp exige une enquête parlementaire