"Dette cachée" : le pool d'avocats de Macky Sall face à la presse ce jeudi à Dakar

Les avocats de l'ancien Président de la République, Macky Sall, ont convoqué la presse pour une conférence ce jeudi dans l'après-midi. Le rendez-vous est fixé pour 16 heures au siège national du parti présidentiel, l'Alliance pour la République (APR), situé dans la commune de Mermoz.



L'événement marquera la première prise de parole publique du pool d'avocats chargé de la défense de l'ancien chef de l'État. Cette équipe juridique, composée d'un mélange d'éminents avocats internationaux et de grands noms du barreau sénégalais, s'adressera aux médias dans le cadre des procédures judiciaires actuellement en cours.



Le communiqué reçu par la rédaction de PressAfrik souligne "l'importance des sujets" qui seront abordés au cours de cette conférence de presse, sans toutefois en dévoiler le détail précis.