Dette publique du Sénégal : une hausse de 15 % prévue en 2024 (Rapport)

Le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année 2025 indique que l’encours de la dette publique du Sénégal devrait atteindre 18 007,4 milliards de FCFA en 2024, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2023. En pourcentage du PIB ( Produit intérieur brut), ce niveau d’endettement représenterait 88,4 %, contre 83,7 % en 2023.



Le 4 octobre 2024, l’agence de notation Moody’s avait procédé à une dégradation des notes d’émetteur à long terme et de premier rang non garanties en devises du gouvernement du Sénégal, les faisant passer de Ba3 à Ba1. Les notes d’émetteur à court terme ont toutefois été maintenues à Not Prime (NP).



En complément de ces révisions, Moody’s avait également placé la note d’émetteur à long terme sous surveillance pour une éventuelle dégradation future.



" Le 17 avril 2024, Moody’s avait initialement maintenu la note Ba3 avec une perspective stable. Cette décision reposait alors sur la stabilité macroéconomique et politique du Sénégal, malgré un ratio dette/PIB estimé en 2023 légèrement supérieur au plafond fixé par la Commission de l’UEMOA", souligne Libération.



Cependant, les résultats d’un audit des finances publiques réalisé par le ministère des Finances et du Budget, ont révélé une sous-estimation du déficit budgétaire et du ratio dette/PIB sur la période 2019-2023, ce qui a conduit à l’abaissement de la note par Moody’s.



En effet, le rapport indique qu’entre 2019 et 2023, le déficit budgétaire, initialement estimé à 4,9 % du PIB, a été réévalué à 10,4 %. Ces nouvelles données mettent en évidence les défis budgétaires auxquels le Sénégal est confronté, notamment la nécessité de maîtriser l’endettement et de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques.