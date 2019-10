Deux morts et 20 blessés dans un accident de bus à Fatick

Deux personnes sont décédées dans un accident de bus survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Keur Martin, village situé dans la commune de Tattaguine, dans la région de Fatick, au centre du Sénégal, a rapporte l’Agence presse sénégaalaise, citant une source sécuritaire.



« L’accident a causé au total 22 victimes dont deux corps sans vie, 6 dans un état grave et 14 avec des blessures légères », a confié le lieutenant Mansour Faye, commandant de la 32ème compagnie d’incendie et de secours de Fatick.



Les passagers, qui étaient à bord du véhicule, sont majoritairement des personnes d’origine guinéenne vivant à Dakar. Le véhicule de transport en commun venait de Dakar et se rendait en Guinée Conakry, selon un gendarme qui a requis l’anonymat.



Citant les témoignages de passagers, il a expliqué que le bus a fait une sortie de route et s’est renversé sur le bas-côté de la chaussée. Il explique que selon ces passagers, le chauffeur aurait perdu le contrôle du bus, alors que celui-ci roulait à vivre allure.



Le lieutenant Mansour Faye a indique que « les soldats du feu ont mobilisé deux ambulances et un véhicule d’intervention pour secourir nuitamment les accidentés de la circulation encore coincés à l’intérieur du bus renversé » à leur arrivée sur les lieux. Selon lui, les victimes ont toutes été acheminées au centre hospitalier régional de Fatick.