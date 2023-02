Diabolisation ! La chronique salée de KACCOR sur les détracteurs de Sonko

Lorsqu’il battait campagne pour conquérir nos suffrages, en 2012, ils n’étaient, pour l’alors candidat, que des citoyens ordinaires. Il l’avait dit dans toute sa candeur comme quand il nous promettait une gouvernance sobre et vertueuse. La

suite, on la connait. Jamais sans doute les foyers religieux n’ont été aussi courtisés, aussi choyés, aussi maternés

jusqu’à saper la laïcité de l’Etat, que sous son magistère. D’importants moyens financiers ont été déboursés par le

successeur du Père Wade pour la modernisation des cités dites religieuses. Quant aux autres cités considérées sans doute comme laïques, voire mécréante ou païennes, elles n’avaient pas droit à la sollicitude du Chef qu’il est devenu.



Tant pis pour elles, elles n’avaient qu’à compter un marabout porteur de voix parmi leurs résidents ! Etant donné que

l’Eglise également a été chouchoutée, les seuls perdants dans cette opération de séduction ont donc été les animistes dont les bois sacrés ont été omis. Que ces animistes montrent donc aux prochaines élections qu’eux aussi disposent de bulletins de vote !



Durant ses 12 ans de magistère, le Chef (d’un pays constitutionnellement laïc !) a plus investi dans les mosquées et les églises qu’il n’a construit d’usines. Tant pis pour les jeunes diplômés qui sortent de nos universités et de nos institut de formation professionnelle. Les chômeurs pourront toujours se consoler de leur misère en allant prier dans les mosquées. Après que ses flagorneurs ont accusé son plus sérieux opposant d’être un Salafiste et autres termes qui font peur, ils ont encore vite fait de trouver en lui l’ennemi, celui qui encourage ses militants à insulter des marabouts.



Les discours qui incitent à la violence ? C’est bien sûr lui ! Ce même si, pour le moment, celui qui use et abuse de la violence sur les pauvres citoyens que nous sommes, surtout si on ose critiquer celui qui l’incarne, c’est l’Etat. L’ennemi des « Tariqah » c’est l’autre à qui on prête même l’intention de vouloir mettre fin à la toute-puissance des confréries. Et faire tabula rasa des mosquées et des mausolées comme l’avaient fait les salafistes à Tombouctou. Les rayer de notre patrimoine religieux. Sacrilège si l’on sait l’ancrage de ces confréries dans la conscience des citoyens.



Mais que ne ferait-on pas pour faire porter à l’autre le manteau du diable ? Leur dernière cartouche a en tout cas fait pschitt depuis hier. En attendant qu’ils trouvent d’autres prétextes, voire mensonges, pour éliminer leur ennemi n°1. La tentative d’opposer celui qui empêche le Chef de roupiller ferme avec les Tariqah ayant été étouffée, il leur faudra trouver d’autres arguments. L’installation d’un mouvement Doomi Daara autour de Oscar Sierra constitue vraisemblablement un pied-de- nez à tous ces hypocrites et une indication sans ambages que la guerre entre politiques et religieux n’aura pas lieu dans ce pays où règne une harmonie religieuse entre musulmans, chrétiens, animistes, athées et autres « musulmenteurs ». Les pyromanes peuvent chercher autre chose pour brûler PROS sur le bûcher de l’Inquisition !



Par KACCOR, Le Témoin