Dialogue national: Absence de consensus sur le choix des personnalités "neutres" de la Commission cellulaire

Une énième rencontre vient prendre fin entre la majorité présidentielle, la Société civile et les Non-alignés dans le cadre de la tenue du dialogue national, mais sans l'opposition concentrée au sein du Front de résistance nationale. A Cinq jours de cette rencontre, les parties prenantes n'arrivent toujours pas à s'entendre sur le choix des personnalités indépendantes devant modérer ce dialogue.



Au sortir de la réunion de ce vendredi, Djibril Gning, porte-parole du jour de la Société civile a fait un bref compte rendu, face à la presse. "Cette rencontre a permis de poursuivre le travail qui a été entamé au tour des termes de références. Et nous avons adopté le compte rendu de la dernière rencontre".



Les parties prenantes qui ont assisté à cette rencontre, ont également tenu "une autre date pour une prochaine réunion, après avoir constaté l'absence de l'opposition". Selon M. Niang, ils ont retenu lundi ou mercredi, afin de donner à l'opposition le temps de mieux s'organiser pour venir participer à la rencontre.



Sur la commission cellulaire, il dira que les concertations continuent pour faire un choix sur les personnalités indépendantes devant siéger dans cette commission. "L'administration est en train de centraliser les différentes propositions et une décision finale sera prise d'ici la semaine prochaine", espère-t-il.