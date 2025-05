Dialogue national : la coalition AKS annonce sa participation

Réunie ce samedi 24 mai 2025 sous la présidence de son leader Abdou Karim Sall, maire de Mbao et député à l’Assemblée nationale, la coalition And Ci Koolute nguir Sénégal (AKS) a confirmé sa participation au dialogue national prévu le 28 mai prochain.



Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, la coalition informe avoir reçu une invitation formelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, par correspondance n°005925/MISP/DGE/DFC en date du 22 mai.



« Le comité de direction a décidé de répondre favorablement à l’appel du Chef de l’État, le Président de la République », lit-on dans le document signé par Abdou Karim Sall. La coalition rappelle toutefois qu’elle avait préalablement formulé des remarques concernant les termes de référence du dialogue. Malgré cela, elle affirme sa volonté de jouer pleinement son rôle dans le processus démocratique.



« La coalition AKS entend jouer pleinement son rôle dans la consolidation de la démocratie et de l’État de droit », précise la note.