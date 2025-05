Dialogue national : le PIT critique une démarche floue mais accepte d’y prendre part par devoir républicain

Le Bureau Politique (BP) du Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT) s'est réuni le dimanche 18 mai 2025. Au cours de cette session, le Bureau Politique a examiné en profondeur la problématique du dialogue qualifié de « national », qui doit porter, selon les termes de référence transmis par le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur « le système politique ».



Informé de la teneur des échanges épistolaires entre le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), le Bureau Politique a relevé le « caractère inédit et préoccupant de la préparation dudit dialogue ».



Dans un communiqué, le PIT fait part d’un « déficit manifeste de communication concernant les modalités concrètes de sa mise en œuvre. » « À ce jour, demeurent inconnus le format précis des échanges, le mode de prise de décision ainsi que le sort réservé aux éventuelles conclusions susceptibles d'obtenir l'adhésion des parties prenantes », lit-on.



Pire encore, poursuit-il, au « moment où le Bureau Politique tenait ses délibérations, aucune invitation formelle n'avait été adressée aux différentes parties potentiellement concernées, et cela à seulement dix jours du démarrage annoncé de ce Dialogue».



Par ailleurs, le Bureau Politique a relevé le « climat délétère qui entoure ce processus, caractérisé par une remise en cause des libertés publiques, des agressions multiples contre le monde du travail et une détérioration continue des conditions de vie d'une majorité croissante de Sénégalaises et Sénégalais ».



Le PIT souligne que cette « situation résulte principalement du manque flagrant de lucidité et de discernement des actuels gouvernants ». En conséquence, le BP « estime impératif que ce dialogue aborde également, sinon prioritairement, la situation de quasi-blocage économique du Sénégal et ses graves répercussions sociales ».



En dépit de ces importantes observations, le Bureau Politique a décidé, dans le cas où le PIT-Sénégal serait effectivement convié à ce dialogue, « d'y participer afin de défendre rigoureusement ce qu'il considère relever de l'intérêt supérieur de la Nation ».



Selon le PIT, l'objectif clairement affiché est d'éviter au pays la « perte de ses acquis démocratiques ainsi que la remise en cause de la stabilité et de la paix civile, qui constituent ses principales caractéristiques historiques ».



« Cette participation s'inscrit toutefois sans illusions particulières, car le régime en place a déjà démontré, de manière répétée, son incapacité à respecter ses engagements ainsi qu'un mépris constant et inquiétant à l'égard de tous ceux qui ne partagent ni ses choix, ni ses orientations », peut-on lire dans le communiqué.



En définitive, le PIT-Sénégal précise qu’en « participant à ce dialogue, entend prioritairement s'adresser aux Sénégalaises et Sénégalais tout en prenant date vis-à-vis de l'Histoire ».