Dialogue politique: Famara Ibrahima Sagna pourrait être installé la semaine prochaine

La non-installation du président du Comité de pilotage du dialogue national avait commencé à inquiéter certains participants et même à hypothéquer le travail jusqu’ici abattu par la commission. Famara Ibrahima Sagna pourrait être installé au plus tard la semaine prochaine, selon les informations du quotidien L’As.



A l’issue d’une rencontre avec les différents acteurs lundi, la commission cellulaire a informé avoir échangé avec le président du comité de pilotage du dialogue national. Contacté par nos confrères, le coordonnateur du pôle de Non-alignés Diéthié Faye informe que que Famara Ibrahima Sagna a informé le général Mamadou Niang et compagnie qu’il sera installé et que toutes les conditions sont réunies afin qu’il puisse prendre des initiatives nécessaires.



M. Faye n’a pas souhaité annoncer une date précise concernant l’installation du président du comité de pilotage du dialogue national, arguant qu’il appartient au président de la République de le faire. Toutefois, d’autres sources ont confié au journal que l’installation devrait se faire au plus tard la semaine prochaine. A partir de ce moment, les choses sérieuses vont commencer.