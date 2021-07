Dialogue politique : « Il y a des points de consensus qui n’ont pas été respectés », révèle Diéthié Faye

Diéthié Faye, plénipotentiaire des non-alignés au sein du Dialogue politique, a révélé qu’il y a « des points de consensus qui n’ont pas été respectés ».



« Sur les points de désaccord, nous devrions adresser une correspondance au chef de l’Etat pour lui demander de faire un arbitrage de faire un arbitrage sur ces cinq points. Non seulement il n’a pas répondu, mais au final, on constate qu’il a opté le statu quo, c’est-à-dire ne pas aller dans le sens des changements que le pole des non-alignés avaient demandés », a dit M. Faye.



« Nous ne comprenons pas pourquoi, il a opté pour le statu quo, cela n’accompagne pas le dialogue politique positivement. Dans le projet de loi, il y a des points de consensus qui n’ont pas été respectés. Quelque part, il est dit que quand deux listes ont même suffrages, c’est le candidat le plus âgé qui est élu, cela n’est pas conforme au consensus que nous avions retenu », a-t-il ajouté.



Diéthé Faye a rappelé que leur consensus c’était qu’en cas d’égalité des suffrages, on fait la moyenne des âges des listes et que la liste qui a la plus petite moyenne d’âge est déclaré vainqueur. Il y a aussi un consensus disant que nul ne peut être tête de liste départementale et communale, là où on avait un désaccord et que le président a tranché en faveur de la majorité, c’est le fait d’être tête de liste au niveau de la commune et tête de liste dans la proportionnelle.



« Nous pensons que la rectification sera faite certainement pour que ce qui a été convenu d’un commun accord puisse être intégré dans le Code électoral », a-t-il expliqué.