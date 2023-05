Dialogue politique: « c'est un deal entre le PDS et Macky Sall, Antoine Diome sera le facilitateur » (Aminata Touré)

L’annonce du Parti démocratique sénégalais ( Pds) de sa participation au dialogue lancé par le président Macky Sall montre que le parti de Abdoulaye Wade entretient « un deal avec le chef de l’Etat ». C’est du moins ce qu’a déclaré Aminata Touré qui a fait face à la presse ce lundi, à Dakar. La candidate déclarée à la présidentielle de 2024 a révélé, par la même occasion, que « le Pds est co-organisateur de ce dialogue » qui est « une manœuvre pour diviser et fragiliser l’opposition ».



D’emblée, Aminata Touré est revenue sur sa déclaration faite après l’appel au dialogue lancé par le chef de l’Etat lors de la célébration de l’Aid el Fitr ( Korité) : « L’appel au dialogue lancé par le président Macky Sall est un manœuvre politique pour diviser et fragiliser l’opposition avec la collaboration du Pds », a-t-elle estimé.



La présidente du Mouvement Mimi2024 a révélé qu’il y a « un deal » entre Macky Sall et le Pds. « Le deal que j’annonçais entre le president Sall et le Pds a éclaté au grand jour », a-t-elle annoncé.



Avant d’expliquer : « Le Pds est co-organiateur du dialogue. Et le paradoxe c’est que le ministre de l’Intérieur Antoine Felix Diome qui était ancien procureur adjoint de la Crei qui a condamné Karim Wade, sera le facilitateur ».



Revenant sur la traque de Karim Wade, la candidate déclarée à la présidentielle de 2024 a rappelé que « la traque des biens malacquis était une demande sociale. Comme cela est aujourd’hui une demande sociale d’éclaircir les 100 milliards F Cfa des Fonds Force Covid-19».



Elle a tenue à informer l’opinion sur le rôle qu’elle à jouer dans cette traque des biens malacquis. « Je n’ai jamais donné d’instruction au procureur ni au juge. Et ça le procureur de la Crei, Alioune ndaw l’a dit publiquement. C’est ainsi que Karim Wade a été condamné et par la suite gracié. Dans cette affaire, j’ai reçu régulièrement les félicitations du president Macky Sall », a-t-elle fait savoir.



Revenant sur le « deal entre le Pds et Macky Sall », Mme Touré de souligner : « Tout ce que je disais c’est avéré être vrai. Le deal est claire. Le Pds va prendre part au dialogue. Il va dire que c’est le Conseil Constitutionnel qui va trancher le débat sur le 3e mandat. Et que c’est au Conseil Constitutionnel qui va dire oui ou non si Macky Sall peut avoir un 3e mandat. Durant ce dialogue, Karim Wade va être gracié Et ainsi Macky Sall va effacer les 138 milliards qu’il ( Karim Wade) doit aux Sénégalais », a-t-elle révélé.



Aminata Tourè de poursuivre : « Le Pds a donné des gages à Macky Sall, en le tenant pour non responsable de l’emprisonnement de Karim Wade et indexant son ministre de la Justice d’alors, Aminata Touré comme l’unique responsable ».



A en croire Mme Touré, ce qui montre que le Pds a toujours été en « deal » avec Macky Sall , c’est qu’il ne s’est jamais prononcé sur la question du 3e mandat. « Ils ont soutenu Macky Sall dans son choix de me faire sortir de l’assemblée nationale », a-t-elle pesté.



Elle est d’avis que le president Macky Sall ne cherche pas à dialoguer, mais « il cherche à faire valider son 3e mandat ».



Mme Touré a constaté pour le dénoncer que « le Président Macky Sall parle de dialogue mais confisque illégalement un mandat de député, emprisonne plus de 400 jeunes, met la Justice aux trousses d'un opposant car il veut sélectionner ses propres candidats et pour finir, il sort les troupes pour mater ceux qui

ne sont pas d'accord ».



Face à la « régression de la démocratie », Aminata Touré a appelé les jeunes et les autres forces vives de la nation à rejoindre le combat pour des élections libres , transparentes et inclusives ».



De même, elle a conclu en invitant les forces de l’ordre « à être républicaines et à respecter cette mission qui les honorent »