Dialogue politique national : Le Front National claque la porte et accuse Fada et Baldé de servir l'Apr

Le Cadre de concertation sur le processus électoral (CCPE) va bientôt se vider de tout son petit monde. Après le départ du PUR (Parti de l'Unité et du Rassemblement), c'est autour du Front National de claquer la porte des négociations.

Le système de parrainage est venu encore saper la conviction du FN sénégalais.

"Contre l'avis et les éclairages d'une bonne partie de l'opposition et des non alignés soucieux des intérêts du peuple et du renforcement de la démocratie et de l'état de droit, la majorité, en toute irresponsabilité, en complicité et de connivence avec les autres membres du CCPE (la Cena, l'administration, la société civile, le président dudit cadre, LDR Yessal de Modou Diagne Fada et l'UCS de Abdoulaye Balde ) ont arbitrairement décidé, pour la présidentielle de 2019, de généraliser le parrainage aux partis et coalitions de partis légalement constitués et de le porter à 1% (60 à 70 000 signatures) de l'électorat pour un fichier qui pourrait dépasser 7 000 000 d'électeurs avec la révision des listes électorales", a écrit le bureau politique dudit parti dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik.



Le Front National accuse Modou Diagne Fada et Abdoulaye Baldé de servir les intérêts de l'Apr et de son chef. "Constatant que l'UCS de Abdoulaye Balde et LDR Yessal de Fada sont la cinquième colonne de l'APR en violation des intérêts de l'opposition dont ils se réclament dans le cadre du CORECTE. Constatant la porosité de la frontière entre les intérêts de la mouvance et ceux

de certains partis dits non alignés. Au regard de notre responsabilité historique devant l'histoire et le peuple sénégalais, Le Front National a décidé, en accord avec les autres partis de l’opposition (11sur 15 présents à la concertation), de quitter le CCPE pour ne pas être comptable d'une telle forfaiture"