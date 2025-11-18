Dialogue religieux : le Chef de l’État rencontre le Khalife de Léona Niassène

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi le Khalife général de Léona Niassène, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass. L’audience, décrite comme un moment d’écoute et de respect mutuel, a porté sur la cohésion nationale, la paix sociale et le rôle central des valeurs religieuses dans la construction d’un Sénégal solidaire.Selon la présidence, les échanges ont permis de réaffirmer l’importance de la contribution des foyers religieux à la stabilité du pays. Le Chef de l’État a insisté sur sa volonté d’entretenir un “dialogue sincère et constant” avec les autorités religieuses, dont il a salué les prières, les conseils et la fonction morale dans le vivre-ensemble.