Didier Deschamps déjoue les plans de Zinedine Zidane, les confidences d’Eduardo Camavinga

Didier Deschamps ne veut pas arrêter son aventure avec les Bleus après l’Euro, Eduardo Camavinga avoue ne pas aimer le poste de latéral gauche et Erik ten Hag peut quitter Manchester United pour la Bundesliga cet été, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Deschamps veut rester le boss

Comme à son habitude, Didier Deschamps a accordé une interview aux médias régionaux. Il a parlé de son rôle de sélectionneur, de sa longévité, et surtout de sa future liste. Comme on peut le lire sur la Une des Dernières Nouvelles d’Alsace ou du Dauphiné Libéré, le sélectionneur a déjà «sa liste en tête». Il a «son noyau dur», comme il aime le rappeler, mais des changements de dernières minutes sont toujours possibles. Sinon, pour son avenir, Didier Deschamps se voit bien rester encore longtemps avec les Bleus.



«Je n’y pense même pas. J’aborde chaque compétition dans le même état d’esprit : sans penser à ce qui se passera après. Et j’analyse chaque compétition de la même manière, également. Même si le résultat compte, bien évidemment, je prends toujours le temps du recul, pour faire ma propre analyse, mesurer mes envies. Et je n’oublie jamais que ce n’est pas moi qui ai le dernier mot. Cela n’a jamais été moi d’ailleurs, mais le président de la Fédération», assure-t-il. Coup dur pour ces entraîneurs qui se voyaient bien prendre la relève, comme Zinedine Zidane.



Camavinga remet les points sur les « i »

Eduardo Camavinga aussi a ouvert sa porte pour un entretien, cette fois à nos confrères du Parisien. Le milieu de terrain des Bleus et du Real Madrid s’est confié sur son rôle dans les deux équipes et surtout son utilisation. En effet, on repense au replacement de Camavinga en latéral gauche, ça a fait débat. Il avoue être agacé de cette situation.



«Les gens insistent là-dessus, il faut savoir mettre les points sur les « i ». Je suis milieu de terrain. C’est le poste que j’affectionne depuis toujours, où je me suis installé, où j’ai tous mes repères. C’est au milieu que je prends du plaisir. Et, pour moi, il n’y a rien de plus important que le plaisir», explique-t-il.



Un départ en Bundesliga pour Ten Hag

On termine avec la presse anglaise, et plus précisément le Manchester Evening News. Le quotidien partage une première page avec Gareth Southgate, le sélectionneur de l’Angleterre, qui est pressenti pour prendre les rênes de Manchester United cet été si Ineos décide de se séparer d’Erik ten Hag.



Aucune décision n’a encore été prise quant à l’avenir de l’entraîneur néerlandais, soumis à une forte pression. Southgate a des admirateurs au sein d’Ineos, Sir Jim Ratcliffe ayant été impressionné par le travail qu’il a accompli avec l’Angleterre. Mais il serait difficile de nommer Southgate. Il est lié à l’Angleterre jusqu’à la fin du championnat d’Europe en Allemagne, dont la finale aura lieu le 14 juillet. S’ils vont jusqu’au bout…



En attendant, Erik ten Hag sait déjà où il veut entraîner pour la suite de sa carrière. D’après le Daily Express, il se verra offrir une porte de sortie vers la Bundesliga si Manchester United le licencie cet été. Le Bayern Munich suivrait de près sa situation, même si Xabi Alonso reste le choix numéro un. Le Bayer Leverkusen et le VFB Stuttgart seraient également prêts à enrôler le coach des Red Devils si ça bouge chez eux.