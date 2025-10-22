Dieguy Diop annonce son retour dans les rangs de l’APR et appelle à « la reconquête de 2029 »

Après plusieurs mois de retrait, Dieguy Diop revient officiellement dans le parti de l’Alliance pour la République (APR). Dans une déclaration rendue publique, elle a annoncé la reprise de ses activités au sein de la formation fondée par l’ancien président Macky Sall, affirmant que sa décision n’est pas motivée par une ambition personnelle mais par « un devoir patriotique ».« Chers compatriotes sénégalais, chers amis de la démocratie, après une période de réflexion et d’observation, je choisis de reprendre mes activités politiques, non par ambition personnelle, mais par devoir patriotique », a déclaré Dieguy Diop. Celle-ci a tenu à préciser que « la suspension de [ses] activités n’était ni un caprice comme [son] retour n’a rien d’émotionnel ». Selon elle, ce retour répond « à l’impérieuse urgence des défis qui assaillent notre nation bien-aimée ».Dieguy Diop a appelé les militants de l’APR et l’ensemble des partisans de Macky Sall à l’unité et à la mobilisation pour préparer les échéances politiques à venir. « Le moment est venu de transformer la colère en action, le doute en espoir », a-t-elle lancé