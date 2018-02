Différend avec Jappo Sa : L’association GFC saisit le Comité exécutif de La FSF (Communiqué)

L’Association Guédiawaye FC annonce dans un communiqué avoir saisi ce jeudi le président du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), afin qu’il tranche le différend l’opposant à la société Jappo SA pour la gestion de GFC. Après que la commission de recours de la FSF ait tranché en faveur de Diamil Faye.

« L’Association GFC n’a pas respecté les exigences de l’article 4.8 du protocole’’ relatif à la création de l’entité professionnelle du Guédiawaye FC, un point que ’’ne pouvait ignorer la FSF », avait argumenté la commission de recours dans un communiqué.

Une décision contestée à son tour par l’association GFC, estimant que ni la commission de recours, ni la Chambre nationale de résolution des litiges « ne peuvent revenir sur une décision du comité exécutif » de la FSF.



« La CNRL est habilitée à traiter les litiges entre club et joueurs relatifs au travail, à la stabilité contractuelle et ceux concernant les indemnités de formation de solidarité entre clubs appartenant à la FSF », écrit l’association.

La commission de recours « ne peut statuer que sur les décisions rendues par la commission de discipline qui statue sur les contentieux issus des matchs », ajoute-t-elle dans un communiqué.

Après ce rappel, l’association se dit confiante que le droit sera dit par le Comité exécutif de la FSF qu’elle a saisi, poursuit le communiqué.

Jappo SA, en charge pendant ces six dernières années de la gestion de Guédiawaye Football Club, dit lui être dans l’attente de la notification officielle de la décision de la commission de recours de la FSF par les instances indiquées « pour entrer de plain-pied dans la compétition », a réagi son président Diamil Faye.



