Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Diffusion de données personnelles : Mame Diarra Fam accuse Ibrahima Cissokho de chercher du "buzz" et ironise



Diffusion de données personnelles : Mame Diarra Fam accuse Ibrahima Cissokho de chercher du "buzz" et ironise
Mame Diarra Fam a réagi à la plainte annoncée par Ibrahima Cissokho, leader du mouvement "Mon Pays Mon Avenir" (MPMA) et membre de la coalition " Diomaye Président". Annonçant son arrivée à Bangkok (Thaïland), l'ancienne parlementaire a informé avoir appris via la presse, une plainte déposée contre elle.

"Bien Arrivée à Bangkok Après un Voyage Long de presque 48 h avec des Décalages horaires Graves ! Je viens D'apprendre par la presse une Plainte déposée en mon Nom . Par un Membre de la Coalition Diomaye Président New Look", a-t-elle écrit. Avant d'ironiser : "Héééé Ciey Outoum Buzz bicci Rééwmi ! ( Comme on peut chercher du buzz dans ce pays, en wolof).

Mame Diarra Fam d'informer le procureur qu'il peut la joindre sur WhatsApp s'il veut lui parler : "Procureur Dama Guén Sénégal Nékou maffa au cas où Guén Woma rék 
Solén ma wowé WhatsApp na wouyou !" (Procureur, je suis hors du pays, mais vous pouvez me joindre via WatsApp, je vous répondrai, en wolof). 

Pour rappel, Ibrahima Cissokho accuse l'ancienne député d'avoir publié ses données personnelles notamment son numéro de téléphone et d'avoir tenu des propos à son encontre. 


Fatime Gueye (Stagiaire)

Jeudi 20 Novembre 2025 - 13:57


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter