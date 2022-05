Dimanche 15 mai, les parlementaires somaliens votent pour choisir le président

Trois réseaux d’ONG qui luttent contre la corruption au Niger, ont déposé une plainte conjointe mercredi au parquet de Niamey. Cette plainte fait suite aux révélations, fin avril, de la Cour des comptes sur des dizaines de cas de malversations. La Cour des comptes conclut que ces malversations atteignent 63 milliards de francs CFA (95,7 millions d'euros) de manque à gagner pour l'Etat de manque a gagné pour l’Etat nigérien. Enfin nous accueillons le groupe Magic System depuis Abidjan où se déroule le Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo. Outre l'aspect culturel et social, ce festival offre une plateforme d'échanges, entre professionnels de la culture, artistes, festivaliers et hommes de médias. Au cœur des débats pour cette 14ème édition : l’entreprenariat et l’employabilité des jeunes. Autre évènement, après plus de 8 ans le groupe mythique va se produire de nouveau sur scène pour le plus grand plaisir de leurs fans.