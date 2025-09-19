Diourbel : Dr Mamadou Dieng alerte sur la prolifération des MTN et appelle à un changement de comportement

Le directeur régional de la santé de Diourbel, Dr Mamadou Dieng, a appelé vendredi les populations à adopter une alimentation équilibrée et à pratiquer régulièrement une activité physique afin de réduire la prévalence des maladies non transmissibles (MNT), rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



‎ S’exprimant lors de la cérémonie de restitution de l’enquête STEPS sur les facteurs de risques liés aux MNT, dont il a jugé les résultats « alarmants », Dr Dieng a souligné « la nécessité d’un changement de comportement ».



Selon l’APS, l’enquête a concerné les personnes âgées de 18 à 69 ans sur toute l’étendue du territoire national, conformément aux orientations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



‎‎A Diourbel, le taux de prévalence de la consommation de sel et d’épices est estimé à 75 %, un chiffre jugé inquiétant et qui nécessite, une forte mobilisation communautaire. Certaines pathologies comme l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires deviennent de plus en plus fréquentes dans la région, a révélé l’étude.



‎ « L’objectif est de s’approprier les résultats de cette enquête pour mettre en place des mécanismes de résilience face à la prolifération des MNT », a déclaré le directeur régional de la santé, cité par l’APS.



‎Si ces maladies touchaient auparavant davantage les personnes âgées, elles affectent désormais aussi les plus jeunes, a-t-il fait remarquer.



‎Dr Dieng a exhorté les populations à réduire leur consommation de sel, de sucre et d’aliments trop gras, à pratiquer du sport et à lutter contre la sédentarité. De même, il les a invités à se faire dépister pour connaître leur statut sanitaire, insistant sur le renforcement de la communication et de la prévention.



Évoquant par ailleurs la recrudescence des déficits visuels, qui touchent particulièrement les femmes, il a plaidé pour le développement de services d’ophtalmologie dans la région.

Enfin, directeur régional de la santé a promis l’organisation de séances de restitution communautaire de l’enquête afin de susciter un véritable changement de comportement au sein des populations, selon l’APS.

