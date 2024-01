Diourbel : le bilan de l'accident passe de 8 à 13 morts

Le bilan de l’accident entre un bus Tata et un véhicule de transport sur l’axe Gossas-Diourbel, à hauteur du village de Ndièbel, s'est alourdi en passant de 8 à 13 morts. 6 blessés ont finalement succombé à l’hôpital régional de Diourbel, selon la RFM.



« Nous avons reçu sur le coup 11 corps sans vie, il y a deux patients qui étaient dans un état très grave qui sont malheureusement décédés dans le service. Le troisième est un blessé grave mais stable au niveau de la réanimation. Le reste, c’est des blessés plus ou moins graves qui restent dans le service au nombre de 9. Mais le pronostic vital de ces 10 blessés n'est plus engagé », a informé Dr Ndeye Touta Dieng, cheffe du service des urgences l’hôpital régional de Diourbel.