Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye et Félix Tshisekedi renforcent la coopération bilatérale à Luanda

En déplacement à Luanda, en Angola, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. La rencontre a été consacrée au renforcement de la coopération bilatérale et à la consolidation des liens d’amitié et de fraternité entre les deux pays.Selon les informations officielles, les deux chefs d’État ont également échangé sur les grands défis du continent africain, dans une logique de concertation et de coordination entre pays partenaires. Les discussions ont porté sur les enjeux majeurs auxquels l’Afrique est confrontée et sur la nécessité d’une approche commune pour y répondre efficacement.Cette rencontre à Luanda confirme la volonté des deux dirigeants d’intensifier les relations politiques et diplomatiques, tout en explorant de nouvelles perspectives de collaboration en faveur de la stabilité et du développement du continent.