Diplomatie : Ousmane Sonko attendu en Türkiye du 06 au 10 août (Ambassade)

Le Premier ministre (Pm), Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle en République de Turquie du 06 au 10 août 2025. A cette occasion, selon le communiqué de l’ambassade turque au Sénégal, le Pm rencontrera la communauté sénégalaise le samedi 09 août 2025 à partir de 20h00, à l'hôtel Le Méridien d'Istanbul.



Avant cela, il prendra part au Forum économique sénégalo-turc qui sera organisé à Istanbul, le samedi 09 août 2025, à partir de 09 h00, à l'hôtel Le Méridien, rapporte un communiqué de l'ambassade de la Turquie au Sénégal.



« Dans le souci d'une bonne organisation de cette rencontre et compte tenu des contraintes liées à la capacité d'accueil de la salle, la Fédération des Associations sénégalaises en Türkiye, l'Association des Sans-papiers, ainsi que l'Association des Etudiants sénégalais de Türkiye sont invitées à désigner, chacune, dix (10) à vingt (20) participants au maximum, en veillant à assurer une représentation équilibrée, inclusive et reflétant la diversité de la Communauté », lit-on dans le document.



A ce sujet, les associations susmentionnées sont invitées à transmettre à l'Ambassade la liste de leurs représentants au plus tard le 07 août 2025.