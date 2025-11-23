Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye en Angola pour le 7ᵉ Sommet UE-UA
Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a quitté Dakar ce dimanche pour se rendre à Luanda, en Angola, a annoncé la Présidence. Le chef de l'État prendra part au 7ᵉ Sommet Union Européenne Union Africaine (UE-UA). Cette rencontre de haut niveau, prévue les 24 et 25 novembre 2025, réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement.

Ce Sommet est principalement axé sur le renforcement du partenariat birégional entre les deux continents, ainsi que sur l'examen des priorités stratégiques communes visant à approfondir la coopération et à répondre aux défis globaux.
Dimanche 23 Novembre 2025 - 11:59


