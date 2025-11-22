Diplomatie municipale : les Villes de Dakar et New York posent les bases d’un futur jumelage

Le Maire de Dakar, Abass Fall, a reçu le vendredi 21 novembre 2025 Mme Aïssatou M. B. Camara, Commissaire adjointe chargée de la Police et des Initiatives stratégiques et Chef de Cabinet du Bureau du Maire de New York pour les affaires internationales. La rencontre s’est tenue en présence d’Amadou Chérif Diouf, Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, annonce la Ville de Dakar.



Selon la même source, cette visite a permis aux deux entités, de jeter les bases d’une coopération future avec notamment, la perspective d’un futur jumelage entre les Villes de Dakar et de New York.



Cette coopération portera sur les questions d’aménagement urbain, de sécurité publique, de culture, de tourisme, de santé, mais aussi et surtout de partages d’expériences.