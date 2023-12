Direct Conseil constitutionnel: Boubacar Kamara valide l’étape des parrainages avec 53 173 parrains valables

Il est le premier dans d’ordre de traitement des dossiers de candidature et son mandataire a été le premier à être reçu par la Commission de contrôle des parrainages. Lui, c’est Boubacar Kamara.



Son mandataire qui s’est présenté sur les lieux vers 08 heures 30 minutes, vient de sortir. Son dossier a été bien reçu.



Le Conseil constitutionnel a validé pour le candidat Boubacar Camara 53 173 parrains valables et on a validé 10 régions dont plus de 2000 parrains dans chaque région. « Sur 58 975 parrains déposés, 6.069 sont introuvables dans le fichiers électoral chose que nous allons étudier à notre niveau. Parce qu’on ne peut pas récupérer des parrains et qu’ils soient introuvables. Nous réclamons du Conseil que tous les candidats aient le fichier électoral », a indiqué son mandataire.



Avant d’ajouter: « Depuis qu’on a entamé le processus, nous n’avons pas eu de difficultés que ce soit au niveau de la Dge ou du Conseil constitutionnel. Parce que avec la modification du contrôle de parrainage, il y a de la transparence cette fois ci depuis le tirage au sort jusqu’au contrôle des fichiers. Le Sénégal demande d’être reconstruit à travers le programme du président Boubacar Camara, « tabax Sénégal euleuk » ( construire le Sénégal du futur) ».



Pour rappel, Boubacar Kamara est arrivé en première position dans le tirage au sort des candidats pour le contrôle des parrainages