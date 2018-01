Direct tribunal : Mes El Hadj Diouf et Mbaye Sène récusés

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats vient de rejeter la constitution de Mes El Hadj Diouf et Mbaye Sène. En effet, figurant parmi les conseils du maire de Dakar, Mes Diouf et Sène avaient été récusés par leurs homologues de la partie civile. Mais, la mesure ne pouvait entrer en vigueur sans l’approbation du bâtonnier.



Ce dernier, dans une lettre transmise au juge, a donné raison aux avocats de l’Etat en décidant tout simplement d’interdire aux avocats susnommés, de défendre le maire de Dakar.



Me El Hadj est frappé par la loi qui stipule que «les fonctionnaires, ou tout agent quelconque de l’Etat, ne sont pas habilités, durant trois ans, après cessation des activités, à exercer un acte de profession contre l’Etat». Et l’ «Avocat du peuple », est dans ce lot puisqu’il était député jusqu’en 2017.



Cette décision ne manquera pas de courroucer le Secrétaire du PTP qui avait menacé de porter plainte contre le tribunal si jamais il était récusé.