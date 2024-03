Discours de Bassirou Diomaye Faye : Jean Charles Biagui appelle à la tolérance envers le nouveau Président

Lors de son passage sur le plateau de Midi Keng sur PressAfrik TV, Jean Charles Biagui, enseignant -chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a partagé son point de vue sur le discours du nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Appelant à la tolérance envers le chef d'État nouvellement élu, monsieur Biagui a souligné l'importance de la patience et de l'ouverture d'esprit en cette période de transition.



"Nous devons faire preuve de tolérance envers le nouveau Président. Son discours est celui d'un président élu, et avec le temps, il se perfectionnera. Il est normal qu'il exprime sa gratitude envers ceux qui ont contribué à son ascension. Étant donné que c'est son premier discours, cela est tout à fait compréhensible", a expliqué l'enseignant -chercheur.

M. Biagui a également souligné les attentes du peuple sénégalais à l'égard du nouveau président, en particulier en ce qui concerne la question de la justice. Selon lui, avant d'envisager la réconciliation nationale, il est crucial de régler certains dossiers afin d'apaiser la population et de rétablir la confiance dans les institutions. Regardez !