Dissolution de l'Apr : "C’est de l’ordre du fantasme et de la menace...Sonko veut salir l'œuvre de Macky" (Seydou Guèye)

La sortie d’Ousmane Sonko appelant à la dissolution de l’Alliance Pour la République (APR, ancien parti au pouvoir) continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Invité de l’émission Grand Jury sur la RFM ce dimanche, Seydou Guèye, porte-parole de l’APR, a vigoureusement répondu aux propos tenus la veille par le Premier ministre lors du Téra-meeting organisé par le PASTEF, samedi 8 novembre à Dakar.

« C'est de l’ordre du fantasme et de la menace », a-t-il rétorqué.



Selon lui, un tel projet, s’il venait à être concrétisé, se heurterait à une forte résistance . « S’ils s’y aventurent, ils trouveront face à eux un parti organisé, un parti fort, un parti que les Sénégalais considèrent comme leur patrimoine », a-t-il averti, assurant que « ce sont les Sénégalais qui défendront l’APR ».



Pour le porte-parole de l’APR, la démarche du Premier ministre s’inscrit dans une stratégie politique bien déterminée. « La perspective politique de Ousmane Sonko est claire : il veut salir l’œuvre du Président Macky Sall. Il veut sortir, du cœur et de l’esprit des Sénégalais, le nom du Président Macky Sall. Mais c’est peine perdue », a-t-il avancé.



Seydou Guèye a également rappelé que l’APR demeure solidement ancré dans le paysage politique national, avant de lancer une métaphore pour signifier la résistance de son camp : « On n’arrête pas la mer avec ses bras. »



Cette nouvelle passe d’armes vient rallumer la tension politique entre l'actuel régime et les responsables de l’ex-parti au pouvoir, dans un contexte où les débats autour de l’héritage de Macky Sall et de l’avenir de l’APR restent vifs sur la scène politique sénégalaise.



