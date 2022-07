Dissolution de l’Assemblée nationale en cas de cohabitation: quand Alioune Ndoye ignore l’Article 87 de la Constitution (Factchecking)

Le ministre des Pêches et non moins tête de liste départementale de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar à Dakar n’a pas bien lu la Constitution du Sénégal. Surtout l’Article 87 qui dispose de la possibilité pour le président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale.



« Il faut que les gens sachent qu’un député ne peut pas annuler des contrats. Tout ce que ces gens (les candidats de l’opposition) veulent, c’est de bloquer les travaux du Président. Mais il faut savoir que le Président a d’autres moyens pour contourner leur plan », a déclaré Alioune Ndoye.



Avant d’ajouter: « Nous sommes dans un régime présidentiel. Les députés ne peuvent pas prendre le pouvoir du Président. S'ils tentent de le bloquer, il va dissoudre l’Assemblée. C’est la constitution qui le permet ».



Dans le cas précis de ces élections législatives, si l’opposition parvient à imposer une cohabitation à la majorité à l’Assemblée nationale, il serait impossible pour le Président Macky Sall de dissoudre l’Hemicycle, comme le prétend monsieur Ndoye. Parce que selon l’Article 87 de la Constitution : « Le président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier ministre et celui du président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale. Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature ».



Ce qui veut dire, qu’il faudrait pour Macky Sall attendre août 2024, pour pouvoir dissoudre l’Assemblée nationale. Impossible vu que son second et dernier mandat se termine en février 2024.