Dix morts dans l'incendie du club de football Flamengo à Rio de Janeiro

Un incendie a dévasté un dortoir dans le centre de formation pour jeunes de Flamengo, l'un des plus grands clubs de football du Brésil, faisant 10 morts, a rapporté un média local.



L'incendie aurait éclaté alors que les joueurs dormaient. La cause n'est pas encore connue.



Aucune des victimes n'a été identifiée, mais des joueurs âgés de 14 à 17 ans utilisaient le dortoir.



Trois personnes ont également été blessées quand l'incendie s'est déclenché à Ninho de Urubu, le terrain d'entraînement du club de football Flamengo.



Les publications sur les réseaux sociaux ont montré l'ampleur de la dévastation sur le terrain.

Selon le portail d'informations G1, l'incendie s'est déclaré à 05h10 (07h10 GMT) et a été éteint à 07h30.



Les pompiers ont indiqué que les blessés avaient été emmenés dans un hôpital voisin.



Il y a deux mois, des travaux d'agrandissement ont eu lieu au centre Ninho de Urubu, à Rio de Janeiro, rapporte l'agence de presse Reuters.