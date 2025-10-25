Dix villages non électrifiés à Louga : Thierno Alassane Sall s’interroge sur la destination des 37 milliards du projet AEE Power/ASER



Encore une fois : où sont passés les 37 milliards de francs CFA ?



Il serait pourtant facile de le prouver en présentant les matériels, les chantiers, les dossiers comptables, ou encore les 600 villages prétendument électrifiés par ce projet.

Chers compatriotes,Hier, au premier jour de ma tournée de vérification de l’état d’avancement du projet d’électrification rurale AEE Power/ASER, j’étais à Kébémer, dans la région de Louga. Pour rappel, cette région fait partie des cinq régions concernées par le projet.Sur les dix villages visités, aucun n’a été électrifié.Dans l’arrondissement de Ndande, les populations n’ont vu ni chantier, ni matériel, ni trace de travaux.Les enquêtes de terrain confirment d’ailleurs que seuls deux villages, parmi l’ensemble des localités concernées, connaissent un début d’exécution ces tout derniers jours, avec quelques poteaux érigés. Vieilles ficelles, pour ne pas dire vieux fils, destinés à tromper les villageois.Ce que nous redoutions dans cette affaire des 37 milliards portés disparus s’est vérifié sur le terrain : le projet ne semble pas être mis en œuvre dans les régions concernées, malgré la propagande d’électrification largement relayée.On comprend désormais pourquoi la mystification et la communication dans l’objectif d’éviter soigneusement les zones concernées.