Doing Business : Macky Sall veut intégrer le Top 100 en 2021

Classé 123e en 2020 sur le 190 dans rapport Doing Business, le Sénégal veut intégrer le Top 100 en 2021. Pour y arriver, le président Macky Sall a donné des instructions fermes à son gouvernement en Conseil des ministres pour une finalisation rapide de la « feuille de route ».



« Abordant le sujet relatif à l’amélioration durable de l’environnement des affaires pour asseoir l’attractivité du Sénégal et la relance de l’Economie, le Chef de l’Etat exhorte le Gouvernement à assurer l’attractivité du Sénégal aux investissements directs étrangers (IDE), et l’attractivité des plateformes d’investissement et des services de proximité, mis en place avec le concours de APIX SA », rapporte le document.



Le Président Sall a invité le Gouvernement à « finaliser les mesures restantes de la feuille de route du Doing business 2021, afin de permettre au Sénégal d’intégrer le TOP 100 des meilleures pratiques à l’horizon 2021 ».