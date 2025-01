Donald Trump déclassifie les archives sur les assassinats de John F. Kennedy et Martin Luther King

Donald Trump a pris jeudi un décret ordonnant la déclassification des archives du gouvernement américain sur les assassinats de plusieurs personnalités. Sont concernés l'ancien président John F. Kennedy, son frère Robert F. Kennedy et le leader des droits civiques Martin Luther King.

"Tout sera révélé", a assuré le président américain.



"Beaucoup de gens attendent ça depuis des années, des décennies", "tout sera révélé", a déclaré Donald Trump au moment de signer le décret dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. Jeudi 24 janvier, par décret, le président américain a ordonné la déclassification des archives du gouvernement américain sur les assassinats du président John F. Kennedy en 1963, de son frère et ex-ministre de la Justice Robert F. Kennedy en 1968, ainsi que du leader des droits civiques Martin Luther King Jr, la même année.



Robert Kennedy Jr, fils du président tué et nommé ministre de la Santé par Trump, a fait état dans le passé de "preuves accablantes de l'implication de la CIA", l'agence de renseignement américaine, dans l'assassinat de son oncle JFK. Il a aussi évoqué des indices "très convaincants" de l'implication supposée de la même CIA dans celui de son père. De leur côté, les enfants de Martin Luther King ont exprimé des doutes sur la culpabilité de son assassin, mort en prison en 1998.



Plus de 50 ans après les assassinats des deux frères Kennedy et de Martin Luther King, "leurs familles et le peuple américain méritent la transparence et la vérité. Il est dans l'intérêt national de finalement rendre publiques toutes les archives liées à ces assassinats sans délai", lit-on dans le décret.



Fin novembre, après son élection, Donald Trump avait répété sa promesse de campagne de rendre publics les derniers dossiers classés "top secret" dans les Archives nationales concernant l'assassinat de "JFK". En décembre 2022, les Archives nationales ont rendu publics plus de 13.000 documents. Mais la Maison-Blanche de Joe Biden avait bloqué la publication de milliers d'autres, invoquant des inquiétudes concernant la sécurité nationale. La commission d'enquête officielle sur cet assassinat a conclu en 1964 que Lee Harvey Oswald, un ancien commando marine qui avait vécu en Union soviétique, avait agi seul. Mais l'assassinat du président Kennedy a soulevé d'innombrables spéculations jusqu'à aujourd'hui.



Selon les Archives nationales, actuellement 99% des quelque cinq millions de pages du dossier sont accessibles à tous.