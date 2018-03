Dortmund : Bolt n'a pas séduit son monde...

Comme il le souhaitait depuis des mois, l’ancien athlète Usain Bolt a eu l’occasion d’effectuer deux jours de test au Borussia Dortmund cette semaine. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le Jamaïcain a encore du pain sur la planche, comme l’a admis poliment l’entraîneur du BvB, Peter Stöger.

« La chose la plus importante pour moi est qu’il ait pris du plaisir. Je pense qu’il est talentueux mais que s’il veut jouer à un niveau plus élevé, il a encore énormément de travail à effectuer », a souligné le technicien devant la presse.

Passer d’une discipline à l’autre, un pari vraiment pas évident, même pour l’homme le plus rapide du monde.

Source : Maxifoot