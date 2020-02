Dortmund-PSG: Thomas Meunier ne savait pas qu’il était sous le coup d’une suspension

Face au Borussia Dortmund, le PSG a totalement déjoué et s’est logiquement incliné 2-1 au Signal Iduna Park. Mais plus que la défaite, Paris a vu Marco Verratti et Thomas Meunier recevoir notamment un carton jaune. Les deux hommes seront suspendus pour le match retour dans trois semaines au Parc des Princes.



Interrogé à l’issue de la rencontre sur sa future suspension, le latéral droit belge du PSG s’est fendu d’une déclaration pour le moins surprenante puisqu’il a assuré ne pas savoir qu’il était sous le coup d’une suspension en cas de nouveau carton jaune, lui qui en avait déjà reçu deux depuis le début de la compétition. « Je ne savais pas que j’étais menacé… Cela m’énerve. Si je l’avais su, je n’aurais pas fait cette faute… », a-t-il regretté au micro de la DH. Pas très sérieux tout ça...



Foot Mercato