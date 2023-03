Dossier médical de Sonko : la lettre de la Sûreté urbaine et la réponse sanglante du Dr Boulos

Docteur Samir Simon Boulos, médecin traitant de Ousmane Sonko a, à travers une lettre, refusé de fournir les résultats des examens cliniques effectués sur le leader de Pastef Les Patriotes à la clinique « SUMA ASSISTANCE », suite au courrier du Commissaire de Police, Chef de la Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar. Dans sa missive, Dr Boulos évoque le secret professionnel.



« Monsieur le Commissaire, J'accuse bonne réception du courrier par lequel vous me demandez de vous communiquer: Les résultats des examens cliniques effectués sur Monsieur Ousmane SONKO à la clinique « SUMA ASSISTANCE », mentionne le document parvenu à PressAfrik.



D’après Samir Simon Boulos, « une copie du certificat médical établi au terme de l'hospitalisation de Monsieur SONKO au niveau dudit établissement hospitalier, le tout sous le bénéfice des articles 52, 149 à 163 et 755 du Code de procédure pénale; Je vous prie de noter, Monsieur le Commissaire, qu'il n'appert nullement des articles précités, une obligation mise à ma charge de communiquer les documents susvisés ».



Selon le médecin d’Ousmane Sonko « ces articles cités dans votre courrier ne concernent que le cas où le juge d'instruction ou la juridiction de jugement sont saisis d'une question technique qui requiert une expertise et ne sont de ce fait, pas applicables en l'espèce ».



Par ailleurs, avance-t-il : « je vous renvoie aux dispositions parfaitement claires de l'article 7 du Code de Déontologie Médicale du décret 67-147 du 10 Février 1967 aux termes duquel: « Tout médecin est astreint au secret professionnel, il peut en être délié dans les cas prévus par la loi »



De là, dit-il, « vous comprendrez aisément que je sois au regret de ne pouvoir vous donner les informations relatives au patient Ousmane SONKO puisqu'étant soumis au secret professionnel par les textes en vigueur ».



Concernant la deuxième question, Dr Boulos souligne que le certificat médical est « remis en mains propres à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit ».



« Je n'en possède aucune copie comme l'ensemble des médecins Sénégalais qui en établissent tous les jours », précise-t-il.