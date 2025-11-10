Doudou Ka : “la dette publique du Sénégal ne peut pas être cachée

“Je voudrais clamer avec force et sans détour, que la dette publique du Sénégal ne peut pas être cachée. Dire la vérité aux Sénégalais et au monde, c’est affirmer que l’ancien régime ne saurait être tenu pour comptable ou responsable de l’intégration souveraine et unilatérale, par les nouvelles autorités, des dettes issues d’opérations de trésorerie avec les banques locales, ni de l’agrégation des dettes contingentes des sociétés nationales autonomes dans le calcul global de la dette publique”, a-t-il déclaré.

L’ancien ministre sous Macky Sall dit prendre à “témoin l’opinion nationale et internationale, ainsi que nos partenaires techniques et financiers, pour réaffirmer solennellement que cette nouvelle méthode de calcul du taux d’endettement public ne saurait nous engager dans la construction du Sénégal du futur — le Grand Sénégal.”

L‘ancien ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Doudou Ka, a réagi aux allégations du leader de Pastef, Ousmane Sonko, selon lesquelles il y a une dette cachée par l’ancien régime.