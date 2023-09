Dr Cheikh Tidiane Dieye : « Je n'envisage rien d'autre que la candidature de Ousmane Sonko »

Il a renoncé à sa candidature à la présidentielle de 2024 pour soutenir celle de Ousmane Sonko. Malgré les doutes qui planent sur la participation du principal opposant au régime de Macky Sall au scrutin du 25 février 2024, Dr Cheikh Tidiane Dieye reste optimiste. Lors de l'émission Grand Jury de la RFM ce dimanche, il a soutenu qu'il n'envisage aucune autre candidature.



« Nous avons pris notre décision il y a quelques jours de soutenir Ousmane Sonko et je porte cette décision en tant que leader de Avenir Sénégal bignou beug. Je n'ai pas vu ou assisté à une quelconque décision avec nos alliés de Pastef ou on parlerait de plan B. Au contraire partout où j'ai entendu les leader de Pastef en parler c'est pour dire qu'ils n'ont qu'un seul il ne s'agit même pas de plan. Ils ont un candidat qui s'appelle Ousmane Sonko et c'est aussi mon cas c'est la seule raison pour laquelle nous nous mobilisons pour le porter au pouvoir et s'est essentiellement ce nous pouvons en dire », a dit Dr Dieye.





« En ce qui me concerne tout se qui peut m'intéresser c'est le soutient que j'apporte à Ousmane Sonko pour qu'il soit candidat en 2024 et tout le poids que je pourrais lui apporter pour une campagne victorieuse en 2024 tout le reste ne m'intéresse pas », a-t-il ajouté.





Dr Dieye a soutenu qu'ils ont déjà un programme qui est ficelé et la dernière discussion qu'il a eu avec Ousmane Sonko et ce n'est pas un secret, mais la logique de leur compagnonnage. « Avant son arrestation nous étions déjà en train de parler de programme d'idées de projet politique de la façon que nous allons conduire le Sénégal et j'en suis toujours pour modifier ce programme pour cela soit le meilleur qu'on va présenter aux Sénégalais et je veux concentrer mon énergie ainsi que les membres de la coalition à rentrer dans les équipes pour la réussite de ce programme ».



« Je n' envisage à rien d'autre que Ousmane en 2024 parceque selon moi ça sera contradictoire de dire que d'abord sur le principe politique dans le moment historique du Sénégal, Ousmane Sonko doit aller à l'élection présidentielle de 2024 et légalement même ça ne plaît pas au ministère de la Justice, il peut et il va être candidat », a-t-il insisté.