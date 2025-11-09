Dr Lamine Sané (PASTEF) défend Sonko : « À une attaque politique, on répond par une réponse politique »

Dr Lamine Sané, sous-Secrétaire national en charge du personnel électoral du PASTEF et Directeur général de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée (ANRSA°, est monté au créneau ce dimanche pour défendre les déclarations faites la veille par le président du parti, Ousmane Sonko. Invité de l'émission « Face au jury » sur PressAfrik TV, le responsable politique basé à Kaolack (centre) a apporté un soutien sans réserve à son leader, dont le discours au Téra Meeting du 8 novembre a suscité certaines critiques.



Revenant sur la prestation de son leader au esplanade du stade Léopold Sédar Senghor, Dr Sané a salué sa posture. « Hier -samedi), on a vu le Ousmane Sonko qu'on connaissait. Il a une démarche qui est franche. Ce n'est pas un politicien comme les politiciens classiques qui font le lèche-bottes à leurs alliés de peur qu'ils retournent leur veste », a-t-il affirmé, défendant un style politique direct et sans concession.



Le débat s'est notamment porté sur les propos virulents tenus par M. Sonko à l'encontre de certains alliés, comme Abdourahmane Diouf. Le responsable du PASTEF a justifié cette fermeté par un principe de réciprocité politique. « Abdourahmane Diouf était mon ministre de tutelle et on a entretenu d'excellentes relations institutionnelles. Mais on n'acceptera jamais que quelqu'un attaque notre leader. Si tu le fais, on ripostera. À une attaque politique, on répond par une réponse politique », a-t-il soutenu.



Concernant les allusions potentielles à Mimi Touré, Dr Sané s'est montré plus nuancé mais tout aussi solidaire : « Je ne pense pas que le président Ousmane Sonko a fait allusion à cette dernière. Et si c'est le cas, il a assez d'éléments pour avancer ce genre de paroles. Ousmane Sonko a une ligne de conduite : c'est être véridique, quelle que soit la situation. »



« Ass moy Diomaye » : un slogan qui ne menace pas l'alliance



Interrogé sur le slogan « Ass moy Diomaye », perçu par certains comme une source potentielle de discorde entre le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Dr Sané a balayé toute idée de rupture. « Le Président Diomaye est un homme de valeur, un homme d'honneur, et personne ne pourra le séparer du président Ousmane Sonko. Il est conscient des efforts que son Premier ministre a faits pour qu'il accède au pouvoir. Tout le monde peut vociférer, mais personne n'arrivera à les séparer », a-t-il rétorqué.



Enfin, évoquant la cohésion gouvernementale, Dr Lamine Sané s'est dit « totalement d'accord » pour qu'un membre du gouvernement affichant « une démarche fractionniste » soit destitué de ses fonctions, confirmant la ligne intransigeante du parti en matière de discipline et de loyauté.