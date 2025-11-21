Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Drame au Ohio : l'incendie fatal à la famille Dièye était volontaire, le fils suspecté



Drame au Ohio : l'incendie fatal à la famille Dièye était volontaire, le fils suspecté
De nouveaux éléments bouleversants viennent d'être révélés concernant le terrible incendie qui a coûté la vie à trois membres de la famille Dièye, originaire de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. Les autorités de l'Ohio (USA) ont confirmé que le drame qui a ravagé leur résidence a été intentionnellement déclenché.
 
Selon les enquêteurs, rapporte la Rfm, le responsable de cet acte serait Cheikh Dièye, 25 ans, le fils de la famille. Il aurait volontairement mis le feu à la maison, provoquant sa propre mort ainsi que celle de ses deux parents.

Une nouvelle vidéo issue des caméras piétons des premiers intervenants, diffusée hier, jeudi, a montré de manière spectaculaire la réaction des secours face à la violence de l'incendie survenu lundi.
 
Pour rappel, cet incendie d'une rare violence s'était déclarée dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 novembre 2025 à Columbus, faisant un bilan de trois adultes décédés, dont le suspect et ses parents et deux autres personnes gravement blessées, dont un jeune enfant dont le pronostic vital demeure engagé.
Autres articles


Vendredi 21 Novembre 2025 - 13:10


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter