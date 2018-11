Drame en Espagne : Une Sénégalaise poignardée par son mari devant ses enfants

t déjà

L’enquête ouverte par la police espagnole a permis d’arrêter ce dernier.

La liste des Sénégalais tués dans des situations atroces à l’étranger n’est pas exhaustive. Après le meurtre de Mary Erika de Barros, âgée de 28 ans et mère de triplés, dont le géniteur n’est autre que son ex mari, une autre compatriote a aussi perdu la vie. Il s’agit de Rokhya D, âgée de 42 ans, mortellement poignardée par son mari sénégalais.Le drame a eu lieu en Espagne, dimanche vers 13 heures dans l'appartement du couple originaire du Saloum, à Monzón, dans la province d'Huesca (Aragon) en présence de ses deux enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 10 ans.Le présumé meurtrier, le mari de la victime, avaicondamné pour violences conjugales, a été interdit de s'approcher de son épouse en 2013.