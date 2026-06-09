Drame industriel aux ICS : La direction apporte des éclaircissements et annonce une enquête

Les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ont publié une note de clarification apportant des précisions sur les circonstances du décès de leur employé, Ahma Sène, survenu le 7 juin 2026 à Dakar. L'entreprise a détaillé le déroulement des faits, depuis l'accident industriel survenu le 2 juin dernier sur l'un de ses sites de production jusqu'au protocole de prise en charge d'urgence mis en œuvre par ses services.







Selon la direction générale, les équipes de secours internes sont intervenues immédiatement après le sinistre pour administrer les premiers soins de réanimation et de stabilisation à la victime. Ahma Sène a ensuite été évacué d'urgence vers une structure hospitalière spécialisée de la capitale, où il a été placé en soins intensifs pendant cinq jours. Malgré un encadrement médical de pointe et les efforts constants des équipes de réanimation, le travailleur a succombé à la gravité de ses blessures.







Afin de lever toute zone d'ombre, la direction des ICS a confirmé qu'une enquête technique approfondie a été immédiatement ouverte en coordination avec les autorités administratives et judiciaires compétentes. Ces investigations visent à établir la matérialité des faits et à auditer les dispositifs de sécurité actifs au moment de l'accident. Tout en présentant ses condoléances à la famille, la société a réitéré son engagement à assumer pleinement ses responsabilités légales et humaines envers les ayants droit du défunt

