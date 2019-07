Drogue: Ziguinchor a accueilli la caravane de sensibilisation sur la réduction des risques organisée par l'Ancs

Une occasion pour les acteurs locaux impliqués dans la réponse au Vih Sida de revenir sur l'importance de la prise en charge des consommateurs de drogues injectables qui, à cause de la stigmatisation et de la discrimination, éprouvent des difficultés à accéder aux structures de soins. L'objectif de cette caravane CARAVANE PARECO ETAPE ZIGUINCHOR.. est de sensibiliser le grand public sur l’importance de la réduction des risques envers les CDI, et sur l’« L’Appel de Dakar » qui invite les états et les autres parties prenantes à s’engager pour une alternative à l’incarcération des consommateurs et usagers, à encourager des stratégies de Réduction des Risques, à favoriser un environnement social sans stigmatisation ni discrimination, à assurer l’accès aux services de traitement et à promouvoir la réinsertion sociale des consommateurs de Drogues injectables.





Cette caravane, qui enregistre la participation de nombreux acteurs impliqués dans la lutte contre le Vih Sida, les hépatites et la drogue, entre dans le cadre de la mise œuvre du Programme régional de “Réduction des risques VIH/TB et autres comorbidités et promotion des droits humains auprès des consommateurs de drogues injectables (PARECO). Financé par le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, ce programme de réduction des risques est exécuté par l’ANCS à travers 5 pays de l’Afrique de l’Ouest” (Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau et Sénégal). Il vise l’amélioration de l’accès aux services de réduction des risques (RdR) et la promotion des droits humains des CDI.